Çankırı'da Kilim Evi ile Anadolu Motifleri Gelecek Nesillere Taşınıyor

Çankırı Belediyesi tarafından kurulan 'Çankırı Kilim Evi ve Atölyesi', asırlık kilimleri gün yüzüne çıkararak Anadolu motiflerini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Restore edilen kilimler sergileniyor ve kadınlara kilim dokuma kursları veriliyor.

Çankırı'da oluşturulan "Çankırı Kilim Evi ve Atölyesi" ile asırlık kilimler gün yüzüne çıkarken, unutulmaya yüz tutmuş Anadolu motifleri de gelecek nesillere aktarılacak.

Çankırı Belediyesi tarafından Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı-Anadoludakiler (SOGEP) kapsamında kentin unutulmaya yüz tutmuş asırlık kilim kültürünün yeniden hayat bulması için çalışma gerçekleştirildi.

İl genelindeki kilim türleri, motifleri araştırıldı, sandıklarda saklanan asırlık kilimler toplanmaya başlandı.

En eskisi 200 yıldan yaşlı yaklaşık 200 kilimden 80'i restore edilerek Tarihi Karataş Hamamı'nda sergilenmeye başlandı.

Tarihi hamam içerisinde oluşturulan atölyede kadınlara verilecek kurs ile de kilim dokuma öğretilecek, Anadolu'ya ait motifler gelecek nesillere aktarılacak, kadın istihdamına katkı sağlanacak.

Çankırı Belediyesi Proje Koordinatörü Fatih Eroğlu, AA muhabirine, önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Sergilenen her kilimin bir hikayesi olduğunu dile getiren Eroğlu, "Projedeki amacımız, kadın istihdamına katkı sağlamak, unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olan Çankırı kilimlerini yeniden canlandırmak ve kilim motiflerinin yeni ürünlerde ortaya çıkmasını sağlamak. Kilimin üretiminin tekrar başlaması, ekonomiye kazandırılmasını da hedefliyoruz." dedi.

Türk kültüründe kilim ve motifin önemli bir yeri olduğunu belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Projeyle Anadolu kültürünü yansıtan motiflerin tekrar yeni ürünlerde, anahtarlıkta, cüzdanda, kemer ya da kitap ayracında uygulayarak bu motiflerin de unutulmamasını hedefliyoruz. Tarihi bir hamam içerisinde 200'e yakın kilimimizden 80 tanesi restorasyon yapılarak sergiye açıldı. Dönüşümlü olarak diğer kilimlerimiz de restore edilip sergileme aşamasına geçiyor."

Eroğlu, atölyede atık iplerin de değerlendirilerek geri dönüşüme katkı sağlanacağını kaydetti.

Sergilenen kilimler arasında Anadolu'nun her bölgesine ait motifler olduğu gibi Çankırı'ya has motiflerin de olduğunun altını çizen Eroğlu, "Kızılırmak, Yapraklı, Korgun yörelerine ait kilimlerimiz mevcut burada. Her kilim kendine özgü motifler ve anlamlar içeriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
