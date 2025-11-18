Haberler

Çankırı'da Kaybolan 82 Yaşındaki Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Güncelleme:
Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde kaybolan 82 yaşındaki Behiye Yavuz için jandarma, AFAD ve yerel halkın katılımıyla arama çalışmaları devam ediyor. Yaşlı kadının, mantar toplamak için çıktığı arazide akşam saatlerinde dönmemesi üzerine başlatılan operasyon henüz sonuçsuz kaldı.

İddiaya göre, Bayramören ilçesine bağlı Yaylatepesi köyünde yaşayan Behiye Yavuz, dün mantar toplamak için araziye çıktı.

Akşam saatlerinde evine dönmeyen yaşlı kadının yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinden oluşan 65 personel, termal dron ve iz takip köpeğiyle arama çalışmasına başladı.

Köylülerin de destek verdiği çalışmalarda henüz yaşlı kadına ait bir ize rastlanamadı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
