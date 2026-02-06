Haberler

Çankırı'nın yüksek kesimlerinde yağan kar ulaşımda aksamaya yol açtı

Güncelleme:
Çankırı'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, Korgun-Kurşunlu kara yolunda ulaşımda aksamalara yol açtı. Araçların ilerlemesinde zorluklar yaşandı ve kaygan zemin nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolları ekipleri yol temizleme çalışması yaparken, jandarma sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Salih Ayhan - Güncel
