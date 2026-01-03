Haberler

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar nedeniyle ulaşım aksadı

Güncelleme:
Çerkeş-Kızılcahamam kara yolunda etkili olan kar birikintileri nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. İki otomobil ve bir kamyon kayarak drenaj kanalına düştü. Jandarma ve Karayolları ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı ve yolun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Çerkeş- Kızılcahamam kara yolu Yumaklı köyü mevkisinde kenarlardaki kar birikintileri rüzgarın da etkisiyle yola taşındı.

Bu nedenle ulaşımda aksama yaşandı. İki otomobil ile bir kamyon, kayarak yoldan çıkıp drenaj kanalına düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Jandarma bölgede güvenlik önlemi alarak yolu ulaşıma kapattı, Karayolları ekipleri de yolun temizlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Drenaj kanalına düşen araçlar, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Yaklaşık iki saat kapalı kalan yol, çalışmanın tamamlanmasıyla kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
