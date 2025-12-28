Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Çankırı'nın Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgede kar tabakası oluştu. D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler gerekli çalışmaları yapıyor.
Çerkeş, Kurşunlu, Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçeler beyaza büründü.
Kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Polis ekipleri, sürücülere kara yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Güncel