Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Çankırı'nın Çerkeş, Kurşunlu ve Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bölgede kar tabakası oluştu. D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler gerekli çalışmaları yapıyor.

Çankırı'nın bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Çerkeş, Kurşunlu, Ilgaz ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası ilçeler beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekipleri, sürücülere kara yolunda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Güncel
