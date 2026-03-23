TIR'da 75 kaçak göçmen yakalandı

ÇANKIRI'da şüphe üzerine durdurulan TIR'da ekiplerin aramasında 75 kaçak göçmen yakalandı, TIR şoförü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre; Ağrı'dan yola çıkan ve yasa dışı göçmen taşıdığı değerlendirilen bir TIR takibe alındı. Araç, 22 Mart'ta Çankırı il sınırlarına girdiği andan itibaren teknik ve fiziki takiple adım adım izlendi. Kurşunlu ilçesinde D-100 kara yolu üzerinde kurulan uygulama noktasında durdurulan TIR'da yapılan ilk kontrolde, aracın kupa (şoför mahalli) kısmında sürücü haricinde kimsenin bulunmadığı tespit edildi. TIR'ın dorse kısmının mühürlü olduğunun görülmesi üzerine, ilgili Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek arama izni talep edildi. Cumhuriyet savcısından alınan resmi arama talimatı doğrultusunda mühür açılarak dorsede yapılan detaylı aramada; Afganistan uyruklu oldukları değerlendirilen 75 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonun ardından TIR şoförü Ç.Ş., 'Göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

