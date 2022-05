Çankırı'da işçileri taşıyan otobüs devrildi: 3'ü ağır 18 yaralı (2) - Haberler

ÇANKIRI VALİSİ AYAZ KAZA YERİNE GELDİ

Çankırı'da, çorap fabrikası işçilerini taşıyan Y.Ş. yönetimindeki 18 DN 796 plakalı servis otobüsün şarampole devrildiği kazada, araçtaki 32 kişiden 3'ü ağır 18'i yaralandı. Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, kaza yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ayaz, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, can kaybı olmadığını belirterek, "Maalesef bugün akşamüzeri Şabanözü Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikamızdan işçilerimizi taşıyan servis aracının bu bölgedeki kazasına şahitlik etmek zorunda kaldık. Şu an için inşallah can kaybımız yok. 3 ağır yaralımız, 15 hafif yaralımız var. Tüm yaralılarımızın hastaneye sevki sağlandı. Bundan sonraki durumlarını oradan takip edeceğiz. Konuyla ilgili adli idari tahkikat devam edecek. Allah tekrarını göstermesin, beterinden korusun" diye konuştu.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI,