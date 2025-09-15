Çankırı'da İlköğretim Haftası Coşkuyla Kutlandı

Çankırı ve ilçelerinde "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Merkez Yunus Emre Ortaokulu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından 5. sınıf öğrencileri adına konuşma yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, burada yaptığı konuşmada, Çankırı genelinde 26 bin 367 öğrenci, 1844 öğretmen ve 715 çalışan ile birlikte yeni bir eğitim öğretim yılına başlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çankırı eğitim ailesi olarak, her bir öğrencinin başarı yolculuğuna katkı sağlamak için çalıştıklarını belirten Öztürk, "Bu yıl da Çankırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimde kaliteyi artırmak, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal gelişimlerini desteklemek için var gücümüzle çalışacağız. Çünkü biliyoruz ki eğitim sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda insanı insan yapan değerleri kazandırmaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu anlayışın somut bir örneği olarak karşımızda durmakta ve bizlere eğitimde yeni bir vizyon kazandırmaktadır. Hep birlikte, el ele vererek başarıya ulaşmak en büyük hedefimiz olmalıdır." dedi.

Konuşmanın ardından 8. sınıf öğrencileri 5. sınıf öğrencilerine "hoş geldiniz çiçeği" takdim etti.

Okul korosu dinletisinin ardından okula yeni kazandırılan Fen Bilimleri Laboratuvarı ziyaret edildi.

Törene, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Orta

Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından tören Kaymakam Sebahattin Çakır İlkokulunda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Onur Sabancı, burada yaptığı konuşmada, medeniyetin gelişmesi ve ülkenin ileri seviyelere taşınmasında en önemli unsurun eğitim olduğunu belirterek, öğrencilerin milli, manevi, ahlaki ve evrensel değerlerle yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu, 4. sınıf öğrencilerinin 1. sınıf öğrencilerine "hoş geldin çiçeği" takdim etti.

Törene, Orta Kaymakam Vekili Saliha Karataş, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, kurum müdürleri öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Çerkeş

Atatürk İlkokulunda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrencilerin şiir okumalarının ardından Çerkeş Halk Oyunları ekibi tarafından halk oyunu gösterisi sergilendi.

Protokol üyeleri tören sonunda 1. sınıf öğrencilerini ziyaret ederek başarılar diledi.

Programa, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Emniyet Müdür Vekili Miraç Çinel, Belediye Meclis Üyesi İsmet Karşıyaka, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yapraklı

Yapraklı İlkokulu'nda düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sunulmasının ardından program sona erdi.

Törene katılan Kaymakam İbrahim Tiyek, öğrencilere başarılar diledi.