Çankırı'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) ÇANKIRI'DAKİ KAZADA YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİÇankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ölü sayısı 2'ye yükseldi. ÇANKIRI'DAKİ KAZADA YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ölü sayısı 2'ye yükseldi. A.S. yönetimindeki 34 DJC 479 plakalı araçta bulunan yaralılardan Y.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 5 yaralının tedavisine ise devam ediyor. Ramazan SARICI/ÇANKIRI, Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıcı - Güncel Çankırı Güncel Haberler

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