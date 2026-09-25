Çankırı'da hayvan pazarı şap nedeniyle ikinci talimata kadar kapatıldı

Çankırı'da hayvan pazarı şap nedeniyle ikinci talimata kadar kapatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre illerde şap hastalığı vakaları tespit edilmesi üzerine Çankırı'daki hayvan pazarının ikinci bir talimata kadar kapatıldığını bildirdi. Açıklamada, kentte önleyici tedbirlerin alındığı ve kapatmanın tedbir amaçlı olduğu belirtildi.
Çankırı'daki hayvan pazarının, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre illerde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine kentte önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, "Çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amaçlı ilimizde hayvan pazarı ikinci bir talimata kadar kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA