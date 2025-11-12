Çankırı'da Halı Sıkma Makinesine Kapılan Kadın Hayatını Kaybetti
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde bir halı yıkama dükkanında çalışan 25 yaşındaki Sümeyye O, halı sıkma makinesine kapılarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Sümeyye O (25), Yeni Mahalle'deki halı yıkama dükkanında çalıştığı sırada, halı sıkma makinesine kapıldı.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Sümeyye O'nun cenazesi, Şabanözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
