Çankırı'da Göçmen Kuşlar Görüntülendi

Çankırı'nın üzerinden geçen göçmen kuşlar görüntülendi.

Göçmen kuşlar açısından önemli konumdaki Türkiye, ilkbahar ve sonbaharda her yıl binlerce kuşun zorlu yolculuklarına tanıklık ediyor.

Sulak alanları ve zengin florasıyla çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Türkiye'ye havaların ısınmasıyla gelmeye başlayan göçmen kuşlar, farklı bölgelerde objektiflere yansıyor.

Çankırı'nın üzerinden geçen göçmen kuşlar renkli görüntüler oluşturdu.