Çankırı merkezli fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Çankırı merkezli düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli, fuhşa teşvik ve aracılık suçlarından tutuklandı. Eş zamanlı olarak Çankırı ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda, dijital materyallere ve suç unsurlarına el konuldu.

Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ile Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekiplerince fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temin etme, şantaj ve tehdit suçlarına yönelik Çankırı'da 3 adrese, Şanlıurfa'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bulunan dijital materyallere ve suç unsurlarına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Sevgi A, Kerim A, Kenan A. ve Ayhan A. tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
