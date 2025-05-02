Çankırı'da Fermuar Sistemi Farkındalığı İçin Ambulansla Anons Yapıldı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, "Fermuar Sistemi"ne dikkati çekmek için bindiği ambulansta anons yaptı.

Çankırılı sürücülerin ambulanslara karşı duyarlılığını artırmak amacıyla düzenlenen "Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver Projesi" kapsamında farkındalık oluşturmak için İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut, ambulansın şoför koltuğuna binerken, Vali Taşolar ise yan koltuğa geçerek anons cihazının mandalını eline aldı.

Bulut, şehir turu atarken Taşolar ise trafiğin yoğun olduğu bölgelerde, "Sağdaki araçlar sağa, soldaki araçlar sola geçmeli" şeklinde anons çekti.

Trafik noktasında açıklamalarda bulunan Vali Taşolar, siren çaldığında insanların ne yapacağını bilemeyebileceğini belirterek, "Ben de ne yapacağımı bilemeyebilirim, elim ayağıma dolaşır. Bazen daha hızlı gidip 'ambulans gelsin' diyebiliyoruz. Ambulans siren çalarken, sağdaki araçlar sağda, soldaki araçlar solda kalmalı. Bu anonsları yaparsak bence hiçbir zaman sıkışıklık yaşamayız. Bu anonsu da çok önemsemek lazım." dedi.

Etkinliğin ardından çevirmeye alınan araç sürücülerine, Vali Mustafa Fırat Taşolar, İl Sağlık Müdürü Yunus Emre Bulut ve sağlık personelleri tarafından fermuar sistemi hakkında bilgilendirme yapıldı.