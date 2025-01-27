Çankırı'da Fermuar Sistemi Bilgilendirmesi
Çankırı'da İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü, trafikte güvenliği artırmak amacıyla vatandaşlara 'fermuar sistemi' hakkında bilgi verdi.
Çankırı'da "fermuar sistemi" konusunda vatandaşlara bilgi verildi.
İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü personellerince trafikte güvenlik ve bilinç oluşturmak amacıyla vatandaşlarla bir araya gelindi.
Yapılan çalışmalar kapsamında ekipler, hem afişlerle hem de trafik denetimleri sırasındaki sunumlarıyla vatandaşlara fermuar sisteminin önemi anlattı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel