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Çankırı'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı

Çankırı'da hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı: 3 ölü, 4 yaralı
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Çankırı-Kızılırmak kara yolunda hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

ÇANKIRI'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Çankırı-Kızılırmak kara yolu Bozkır köyü mevkisinde meydana geldi. İzzet Gümüşbuğa (43) yönetimindeki 16 ALY 258 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Remzi Akdemir'in (75) kullandığı 06 HD 7613 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobilin sürücüsü Gümüşbuğa ile yanındaki Hasan Salih Gümüşbuğa'nın (12) yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Akdemir ile otomobildeki Çiğdem (30), Abdullah (5), Esma Betül (9) ve Muhammet Emir Gümüşbuğa (5), itfaiye tarafından bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remzi Akdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdullah ve Esma Betül Gümüşbuğa'nın durumunun da ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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