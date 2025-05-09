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Çankırı'da Engelli Bireylerin İstihdamı İçin 'Bizim Kafe' Açıldı

Çankırı'da Engelli Bireylerin İstihdamı İçin 'Bizim Kafe' Açıldı
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Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi, engelli bireylerin istihdam edildiği 'Bizim Kafe'nin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi bünyesinde engelli bireylerin istihdam edildiği "Bizim Kafe" açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Çankırı Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi'nde zihinsel engelli ve down sendromlu bireylerin çalıştığı kafenin açılışı için tören düzenledi.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende down sendromlu ve zihinsel engelli bireyler "Yaran" oyunu oynadı.

Açılış konuşmasını yapan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, "Göreve başladığımda ilk fark ettiğim şey, sevginin olduğu yerde engellerin olmadığıydı." dedi.

Çankırı'da yaşayan engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmaların önem arz ettiğini belirten Esen, şöyle konuştu:

"Biz bu koltuklara sadece yol yapmak, asfalt dökmek, altyapı yapmak için oturmuyoruz. Bu şehrin insanlarının doğumundan ölümüne kadar her aşamasında varız. Bizim bu şehir için bir derdimiz var. Dezavantajlı gruplar ile birlikte yaşanabilir, huzurlu, sağlıklı bir kent haline nasıl gelebiliriz? 2019 yılından beri yaptığımız ve yapmak istediğimiz her çalışma işte bu soru üzerine kurulmuştur. 2022 yılında Avusturya Büyükelçiliğine yapılan başvuruyla, doğrudan yardım programından engelli bireylerin iş gücü açısından güçlenmesi projesine destek aldık. Çankırı'da yaşayan 18-35 yaş arası engelli bireylerin sosyal hayata uyumunun artırılması amacıyla geliştirdiğimiz proje kapsamında engelli bireylere oyuncak yapımı, dikiş, bilgisayar ve kafe hizmetleri ile ilgili kurslar verdik. Engelliler Koordinasyon Merkezimizin 600 aktif üyesi bulunmaktadır. Merkezimize üye 10 gencimize istihdam sağladık. Bununla birlikte bu gençlerimize hem moral kaynağı hem de gelir kapısı sağlamış olacağız."

Açılış konuşmasının ardından, down sendromlu bir çalışanın dua etmesiyle kurdele kesildi ve katılımcılara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
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