Çankırı'da ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza

Çankırı'da motosikletinin plakasını havlu ile kapatan ehliyetsiz sürücüye 17 bin 820 lira ceza uygulandı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde (KGYS) görevli personel, plakasız bir motosikletin trafiği tehlikeye düşürdüğünü tespit etti.

Trafik polisi ekiplerince yakalanan sürücünün ehliyetsiz olduğu ve plakanın havlu ile kapatıldığı belirlendi.

Sürücüye 17 bin 820 lira ceza kesilirken, motosiklet trafikten men edildi.