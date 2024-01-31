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Çankırı'da drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza

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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza uygulandı. Sürücüye drift atarak trafiği tehlikeye düşürmek ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 58 bin 137 lira ceza verildi.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde, drift atan sürücüye 58 bin 137 lira ceza uygulandı.

Çankırı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kızılırmak Emniyet Amirliği Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görevlilerince, ilçe merkezinde drift atarak trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araç tespit edildi.

Sürücüye drift atarak trafiği tehlikeye düşürmek ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan toplam 58 bin 137 lira ceza verildi.

Kaynak: AA / Güncel

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