Çankırı'da başına demir parçası düşen işçi öldü
Çankırı'da temizlik yapan işçi Erol Çetinkaya, başına düşen demir parçası nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Özel İdaresi Kırkevler Mahallesi'ndeki yerleşkede temizlik yapan işçi Erol Çetinkaya'nın (47) başına, tadilat yapılan idari binanın üst katından demir parçası düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Çetinkaya, sağlık ekiplerince Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çetinkaya, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekipler, olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın