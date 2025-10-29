Haberler

Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Kutlandı

Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı Kutlandı
Güncelleme:
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Törene ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Kaymakam Mehmet İbrahim Tiyek, Belediye Başkanı Ömer Güngör, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Yalçın ile vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapıldığı törende çeşitli gösteriler de gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Oruç Emre Gümüş - Güncel
