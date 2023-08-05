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Çankırı'da çöp yangınında 20 dönüm ekili arazi zarar gördü

Güncel Haberler

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde çöplerin yakılması sonucu çıkan yangın, 20 dönüm ekili araziye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve tavuk çiftlikleri ile güneş enerjisi panellerine sıçraması önlendi.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde yakılan çöplerden sıçrayan yangında 20 dönüm ekili arazi zarar gördü. Ekiplerin müdahalesi ile yangının tavuk çiftliklerine ve güneş enerjisi panellerine sıçraması önlendi.

Olay, Çankırı'nın Atkaracalar ilçesi İlker Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bulunan çöpler vatandaşlar tarafından yakılmak istendi. Yanan çöplerden sıçrayan yangın bölgedeki ekili araziye sıçradı. Yangını fark eden vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, 20 dönüm ekili arazide maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin müdahalesi ile yangının tavuk çiftliklerine ve güneş enerjisi panellerine sıçraması önlendi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Atkaracalar Çankırı Güncel Haberler

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