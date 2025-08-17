Çankırı'da Çıkan Yangında 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Üçgazi köyünde bir evde henüz sebebi bilinemeyen nedenle çıkan yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sabah saatlerinde söndürülebildi.

Yangında, üçü metruk 6 ev kullanılamaz hale geldi.