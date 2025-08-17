Çankırı'da Çıkan Yangında 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çankırı'da Çıkan Yangında 6 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını rüzgarın etkisiyle büyümeden söndürdü.

Çankırı'nın Bayramören ilçesine bağlı Üçgazi köyünde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Üçgazi köyünde bir evde henüz sebebi bilinemeyen nedenle çıkan yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sabah saatlerinde söndürülebildi.

Yangında, üçü metruk 6 ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
