Çankırı'da Büyükbaş Hayvan Çiftliğinde Yangın
Çankırı'nın Şabanözü ilçesindeki bir büyükbaş hayvan çiftliğinde çıkan yangında yaklaşık 2 bin saman balyası yandı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğindeki saman balyaları yandı.
Çankırı-Şabanözü kara yolundaki çiftlikte istiflenen saman balyalarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında yaklaşık 2 bin saman balyasının yandığı belirlendi.