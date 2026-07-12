Haberler

Orta ilçesinde "Büyük Orta Festivali" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesinde 10-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Büyük Orta Festivali'nde mevlit, kurban, konserler, kortej yürüyüşü ve sünnet şöleni gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Festivale siyasetçiler, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde "Büyük Orta Festivali" düzenlendi.

Orta Belediyesi tarafından 10-12 Temmuz tarihinde ilçe merkezinde düzenlenen festivalin ilk gününde mevlit okutuldu, kurban kesildi ve sinsin oyunu oynandı.

Festivalin ikinci gününde mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi, protokol konuşmaları gerçekleştirildi, Azra Sevindi, Kıraç ve Demet Akalın sahne aldı.

Festivalin son gününde ise Mehmet Demirtaş konserinin ardından Sani Yaylası Şenliği düzenlendi, yemek ikramında bulunuldu ve sünnet şöleni yapıldı.

Etkinliklere AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Orta Kaymakamı Ökkeş Yusuf İnce, Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal
Savcılık dosyasına girdi! Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu

Haluk Levent'ten milyonlarca liralık senet oyunu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yıl boyunca eşinin parmaklarını ısırdı! Doktorların bile beklemediği mucize gerçek oldu

7 yıl boyunca eşinin ayak parmaklarını ısırdı! Mucize gerçek oldu
Manuel Akanji, Portekizli hakem ve Messi için ağzına geleni saydı

Messi için ağzına geleni saydı!
Okan Buruk, Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım

Real Madrid'in yıldızını istiyor: Onu alırsak şampiyonuz başkanım
Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler

Greenwood'un lüks evindeki iki komşusu bile belli! İşte o isimler
Los Angeles'te 8.5 aylık hamile Türk kadın ve eşi, evlerinde ölü bulundu

Los Angeles'ta yaşayan Türk çiftten kahreden haber
Ünlü oyuncular Hazal Kaya ve eşi Ali Atay ülkeyi terk ediyor

Ünlü oyuncu çift ülkeyi terk ediyor: İstikamet Avrupa

Stat krizi yaşayan Vanspor'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz

Stat krizi yaşayan Vanspor'a sürpriz destek: Bizim sahamızda oynayabilirsiniz