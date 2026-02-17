Çankırı'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanıkların yeniden yargılandığı davada karar çıktı

Çankırı'da bir eğlence mekanında 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yeniden yargılanan 9 sanık, 5 ay ile 57 yıl 6 ay 22 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklardan Berkay Ş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, Soner Ö, Adem D, Duran Ş. ve Hasan Hüseyin S. ise salonda hazır bulundu.

Tutuksuz sanıklardan Cemil A. ve Ahmet D'nin de geldiği duruşmaya Osman Selim Ç. ve İsmail D. ise katılmadı.

Sanıkların savunmalarını yapmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık Soner Ö'yü "4 kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek", "ruhsatsız silah kullanmak" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından toplam 57 yıl 6 ay 22 gün hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan Duran Ş. ve Berkay Ş'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "yaralama neticesinde ölümüne sebebiyet vermek" suçlarından 27'şer yıl, Hasan Hüseyin S'yi "yaralama neticesinde ölüme sebebiyet vermek" suçundan 16 yıl, Adem D'yi "5 kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 27 yıl 42 ay 30 gün, Osman Selim Ç'yi "kasten öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay ceza verdiği Cemil A. hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Ahmet D. ve İsmail D'nin ise beraatine karar verdi.

Olay

Sanayi sitesi içindeki bir eğlence mekanında 5 Aralık 2023'te iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından İlyas Demirci silahla vurularak öldürülmüş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Yerel mahkemenin 14 Mayıs 2025'te verdiği karar bölge adliye mahkemesi tarafından, bazı sanıkların yargılandığı suçlar bakımından bozulmuştu.