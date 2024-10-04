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Çankırı'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanı ile Özel Harekat Polisi Arasında Kavga

Çankırı'da Akaryakıt İstasyonu Çalışanı ile Özel Harekat Polisi Arasında Kavga
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Çankırı'da bir akaryakıt istasyonunda özel harekat polisleri ile çalışanı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kamera görüntülerine yansıyan olayda bir polis memurunun, çalışana tekme attığı görüldü. Valilik, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.

ÇANKIRI'da özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Güvenlik kamerasına yansıyan kavgada bir polisin, istasyon çalışanı C.A.C.'yi yerde tekmelediği görülürken, Valilikten yapılan açıklamada olaya karışan kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü saat 09.15 sıralarında il merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Özel harekat polisleri ile akaryakıt istasyonu çalışanı C.A.C. ile çıkan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüştü. İşyerindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kavgada bir özel harekat polisinin, C.A.C.'yi yerde tekmelediği ve sürükleyerek kapıdan çıkarmaya çalıştığı görüldü. Konuyla ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "03.10.2024 Perşembe günü saat 09.15 sıralarında il merkezindeki bir petrol istasyonunda Özel Harekat Polisleri ile petrol istasyonunda çalışan görevliler arasında bir tartışma ve arbede yaşanmış olup konu Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiştir. Olaya karışan ilgili kişiler hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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