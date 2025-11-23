Haberler

Çankırı'da Ahilik Kültürü Yaran Geceleri Başladı

Çankırı'da Ahilik Kültürü Yaran Geceleri Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da Ahilik kültürünün parçası olan yaran geceleri, çeşitli etkinliklerle başladı. Yaranlar, esnaf ziyaretleri ve oldukça renkli gösterilerle bu kültürü yaşatmaya devam ediyor. Yaran geceleri, eğlence ve dayanışma biçimi olarak esnaf arasında sıkça düzenleniyor.

Çankırı'da Ahilik kültürünün parçası olan "yaran geceleri" başladı.

Ahi Yaran Meclisi Gençlik Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği bünyesinde büyük başağalığını İsmail Erdoğan, küçük başağalığını ise Mehmet Güdük'ün yaptığı yaran gecelerinin açılışı kapsamında kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu kapsamda esnaf ziyareti yapan yaranlar, kortej yürüyüşü yaparak Kucaklama Taşı ve Anıt Alanı'nda halk oyunları oynadı.

Daha sonra Yaran Evi'ne giden yaranlar, dua ederek 2025 yılının başağa ocağını yaktı.

Geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona erecek yaran toplantıları kapsamında maniler okunuyor, skeçler ve oyunlar oynanıyor.

Yaranın sorumlusu, büyük başağa İsmail Erdoğan, AA muhabirine, yaranın, Türk örf adetlerinin, İslam ahlak ve faziletiyle birleşmesiyle meydana gelen, ahilik prensipleri ile yönetilen, kaliteli üretim ve hilesiz satış felsefesi ile devam eden Ahilik ocağı olduğunu söyledi.

Erdoğan, yaranın bir büyük başağa, bir küçük başağa, bir yaran reisi ve 21 yaran olarak toplam 24 kişiden oluştuğunu söyledi.

Bu kişilerin Oğuz boylarını temsil ettiğini ifade eden Erdoğan, yaran gecelerinin hafta içerisindeki stresi atmak için esnaflar arasında yapılan bir eğlence şekli olduğunu belirtti.

Kültürü gelecek nesillere aktardıklarını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaran, eline, diline, beline sahip olandır. Yaran üçü açık, üçü kapalı 6 düstur vardır. Açık olanlar alnı, kalbi, kapısı; kapalı olanlar eli, dili, belidir. Bunu gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz büyüklerimizden gördüğümüz şekilde. Ekleyemiyoruz, çıkartamıyoruz, olduğu şekilde de devam ettirmeye çalışıyoruz."

Erkeklerin sazlı sözlü vakit geçirdiği bir esnaf birlikteliği olan yaran gecelerinde, özellikle kış aylarında haftada bir gün bir araya geliniyor.

Sadece eğlence değil, bir dayanışma biçimi olarak görülen gecelerde, katılımcıların birbirleriyle küskünlüğünün olmaması gerekiyor. Küs olanlar bu gecede barıştırılıyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Kum hırsızları sahilleri talan etti, jandarma gece gündüz devriyeye başladı

Çalınmadık bir bu kalmıştı! Jandarma gece gündüz devriyeye başladı
Ekmeğin içerisinden odun parçaları çıktı

Ekmeğin içinden çıkan şoke etti! Az kalsın canından olacaktı
Kral Kaybederse final yapıyor

Ekranların iddialı dizisi final yapıyor! Kötü haber fragmanla geldi
Avukat, tartıştığı baba ve oğlunu katletti

Otel kana bulandı! Avukat, baba ve oğlunu katletti
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Rüzgarın etkisiyle büyüdü! İzmir'de gece yarısı korkutan yangın

Rüzgarın etkisiyle büyüdü! Gece yarısı korkutan yangın
Erdoğan G20 Zirvesi kapanış oturumunda konuştu: Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 Zirvesi'ne damga vuran Gazze mesajı
Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, 65 bin TL'ye satıldı

Yakalamak için 2 buçuk saat uğraşıldı, dudak uçuklatan rakama satıldı
Rusya, Ukrayna'da üç yerleşim yerini ele geçirdi

Savaşta tansiyon yükseliyor! Üç yerleşim yeri daha el değiştirdi
Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var

Tedesco gözünü oraya dikti: Aklımda o maç var
Marco Asensio durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı

Bu adam durdurulamıyor! Son 5 maçta 7 gole katkı
ABD Meksika sınırındaki plajı kapattı, iki ülke arasında kriz patlak verdi

ABD "yanlışlıkla" ülkeyi işgal etti! Pentagon'dan şaşırtan açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.