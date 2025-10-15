Haberler

Çankırı'da Afet Bilinci İçin Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Çankırı'da Afet Bilinci İçin Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri kapsamında Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde tahliye tatbikatı yapıldı. Öğrenciler ve öğretmenler, deprem anında doğru davranışları öğrenmek için tatbikatta yer aldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında tüm okullarda eş zamanlı yapılan tahliye tatbikatı Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gerçekleştirildi.

"Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri doğrultusunda, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla okullarda afet bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçedeki eğitim kurumları ve okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve personele farkındalık videoları izletildi, ardından "çök–kapan–tutun" deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, tatbikatın başarılı şekilde tamamlanarak öğrencilerin bilinçlendirildiğini belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'a, öğretmen, öğrenci ve personele teşekkür etti.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
Netanyahu hastalandı, yolsuzluk davası ertelendi! Eleştiri yağıyor

Enfeksiyon kaptı: Evden çıkması yasak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meloni'nin Erdoğan'a verdiği esprili yanıt dış basında manşet oldu: Birini öldürmek istemiyorum

Erdoğan'a verdiği cevap dış basında manşet oldu
Genç kız uğradığı taciz anlarını sesi titreyerek anlattı: El atmaya çalıştı

Tacize uğradığı anları böyle anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.