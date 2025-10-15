Çankırı'da Afet Bilinci İçin Tahliye Tatbikatı Gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" kapsamında tüm okullarda eş zamanlı yapılan tahliye tatbikatı Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gerçekleştirildi.

"Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri doğrultusunda, Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla okullarda afet bilincini güçlendirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda ilçedeki eğitim kurumları ve okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve personele farkındalık videoları izletildi, ardından "çök–kapan–tutun" deprem anı uygulaması ve tahliye tatbikatı yapıldı.

Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, tatbikatın başarılı şekilde tamamlanarak öğrencilerin bilinçlendirildiğini belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz'a, öğretmen, öğrenci ve personele teşekkür etti.