Çankırı'da 27 yıl önceki terör saldırısında şehit olanlar anıldı

Çankırı'da, 1999 yılında Vali Ayhan Çevik'e yönelik bombalı saldırıda şehit olanlar için anma töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde olayın yaşandığı sokakta düzenlenen anma töreninde, saldırıda şehit olan polis memuru Nurettin Cinsoy, öğrenciler Emrah Ersoy ve Fatma Dönmez ile esnaf Alpay Evirgen anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an'ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, şehitler için dua edildi.

Program sonunda Şehit Erdem Öztürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, katılımcılara iftariyelik dağıtıldı.

Programa, Vali Hüseyin Çakırtaş, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Cumhur Yazgan, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ ile kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.