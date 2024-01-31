Üye Girişi
Haberler

Çankırı'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Çankırı'da bir otel odasında hareketsiz yatan 22 yaşındaki genç, hayatını kaybetti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Çankırı'da 22 yaşındaki bir genç otel odasında ölü bulundu.

Kent merkezindeki bir otelin temizlik görevlileri, odayı temizlemeye girdiklerinde 22 yaşındaki Berat K'nin yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Berat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Berat K'nin cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Çankırı Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çankırı Olaylar Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title