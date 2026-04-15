Çankırı'da 2 otomobil kavşakta çarpıştı: 4 yaralı

ÇANKIRI'da iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çankırı-Ankara kara yolu Hisarcıkkayı köyü kavşağında meydana geldi. Ferdi G. (32) yönetimindeki 37 FA 372 plakalı otomobil ile köy yolundan ana yola çıkan Mehmet Satılmış K.'nin (64) kullandığı 06 CFB 64 plakalı otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile Ayşe T. (64) ve Vesile K. (62) yaralandı. 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı