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Çankırı'da elektrik akımına kapılan çocuk hayatını kaybetti

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Çankırı'da babasıyla birlikte çalıştığı fabrika inşaatında kablolara takılarak düşen 16 yaşındaki Yasir Metin, elektrik akımına kapıldı. Hastanede kurtarılamayan genç, Cuma günü karne alacaktı.

Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Çankırı-Ankara kara yolu üzerindeki bir fabrika inşaatının fayans işlerini yapan baba İlyas Metin, oğlu Yasir Metin (16) ile birlikte işe gitti.

İş yerinde yerdeki kablolara takılan Yasir Metin, çay kazanını devirip yere düştü. Bu sırada elektrik akımına kapılan Metin, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalenin ardından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırılan Metin, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cuma günü karne alacak Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Metin için İl Milli Eğitim Müdürlüğü de başsağlığı mesajı yayımladı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın
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