Çankırı'da "15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan" fotoğraf sergisi açıldı

Güncelleme:
Çankırı'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi, alışveriş merkezinde açıldı. Katılımcılar, sergideki dereceye giren fotoğrafları inceledi.

Çankırı'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca düzenlenen 15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi açıldı.

Tarım, orman ve insan temalı yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışı, kentteki bir alışveriş merkezinde gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Latif Candan'ın, sergiye ilişkin bilgi vermesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Açılışa katılan Vali Hüseyin Çakırtaş ile protokol üyeleri, sergiyi gezerek fotoğrafları inceledi.

İl Müdürü Candan, sergiyi gezen katılımcılara fotoğraflar hakkında bilgi verdi.

