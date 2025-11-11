Çankırı'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği

Çankırı'nın Korgun ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi gerçekleştirildi.

Korgun Isıtma Mezarlığı mevkisinde belirlenen alana 200 fidan dikildi.

Kaymakam Ferhat Gür, etkinlikte yaptığı açıklamada, dikilen her fidanın gelecek nesiller için nefes ve yaşam kaynağı olduğunu belirterek, doğaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.

Programa Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kozan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.