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Çankırı Barosu tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Çankırı Baro Başkanı Avukat Gamze Yaşar, Baro Başkanlığında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir hak ihlali olmadığını, insan haklarına, eşitliğe ve insan onuruna yönelmiş ağır bir toplumsal sorun olduğunu söyledi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde farkındalık oluşturmanın tek başına yeterli olmadığını belirten Yaşar, "Kadınların şiddete uğramadığı bir toplum sadece temenni değil, hukuk devletinin yerine getirmesi gereken bir yükümlülüktür. Kadınların yaşam hakkını korumak bir tercih değil, tartışmasız bir zorunluluktur." dedi.

Çankırı Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Fatma Gülçin Körhüseyin de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınların yaşam hakkının korunmasına ilişkin hukuki sorumlulukları bir kez daha hatırlattıklarını söyledi.

Kadın cinayetlerinin yanı sıra şüpheli kadın ölümlerinin de titizlikle araştırılması gerektiğini vurgulayan Körhüseyin, şunları kaydetti:

"Şüpheli kadın ölümlerinin aydınlatılması, yalnızca ailelerin adalet arayışına bırakılabilecek bir mesele değildir. Maddi gerçeği ortaya çıkarmak, adli makamların hukuki görevidir. Hiçbir kadın ölümü, gerekli araştırmalar tamamlanmadan kapatılmış bir dosyaya dönüşmemelidir."

Körhüseyin, 6284 sayılı Kanun'un etkin uygulanmasının önemine işaret ederek, kadın haklarının korunması, şiddetle mücadele ve kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA