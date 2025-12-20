Çankırı-Ankara kara yolunda sis etkili oluyor
Çankırı'dan Ankara'ya ulaşım sağlayan kara yolunda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü. Sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kalırken, trafik ekipleri aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıda bulundu.
Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel