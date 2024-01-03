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Çankırı-Ankara kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

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Ankara yolu Tüney köyü mevkisinde etkisini artıran sis, kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü. Sürücüler, Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor. Öte yandan yüksek kesimlerden bakıldığında bölgeyi kaplayan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

Çankırı- Ankara kara yolunda sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Ankara yolu Tüney köyü mevkisinde etkisini artıran sis, kara yolunda görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.

Sürücüler, Çankırı'dan Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan yüksek kesimlerden bakıldığında bölgeyi kaplayan sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu.

Kaynak: AA / Güncel

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