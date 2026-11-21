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Ankara'da bir iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Çankaya'daki bir eğlence mekanında çalışan U.Y. kasada bulunan 50 bin liralık iki para destesini alarak iş yerinden ayrıldı.

İşletme sahibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince şüpheli U.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin kasayı açarak para destelerini aldığı ve kıyafetine koyduğu anlar yer alıyor.

Kaynak: AA