Ankara'da otomobilin çarptığı 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki E.G., yüksek hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü Y.A. tutuklandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı E.G. (14) hayatını kaybetti, sürücü Y.A. tutuklandı.

Kaza, geçen perşembe günü Çankaya ilçesi Turan Güneş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan E.G.'ye, iddiaya göre yüksek hızla ve makas atarak ilerleyen Y.A. idaresindeki otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan E.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Orada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan E.G. hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Y.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
