Ankara'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Otomobilin takla atması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Dikmen Caddesi'nde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 Y 1106 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce 06 BBD 454 plakalı otomobile, ardından 07 CHY 425 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle 06 Y 1106 plakalı otomobil takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Takla atan araçtaki kişiler kazayı yara almadan atlatırken, 06 BBD 454 plakalı araçta bulunan İ.Y. yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
