Haberler

Ankara'da otomobil motosiklete çarptı: 4 yaralı

Ankara'da otomobil motosiklete çarptı: 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden otomobil motosiklete çarparak takla attı. Kaza sonucu 4 kişi yaralandı ve sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde otomobilin, motosiklete ve sinyalizasyon direğine çarparak takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Alacaatlı Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 CDD 914 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikametteki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklete çarptı. Daha sonra savrulan otomobil, Seyfi Saltoğlu Bulvarı'ndaki sinyalizasyon direğine çarparak takla attı. Kaza sonucu araçta bulunan 3 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla alandan çekildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Bunu da gördük! Üç dakikalık video çekip 'Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?' diye dert yandı

Video çekip "Türkiye'de genelevler neden kapatıldı?" diye dert yandı
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, can kaybı var
Galatasaray'ın Salah'a yapacağı teklif belli oldu

Galibiyet sonrası Galatasaray taraftarını heyecana sokan gelişme
Acı olay! İki kardeş can verdi

Acı olay! İki kardeş can verdi
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Trump'tan Suriye'deki saldırıya sert tepki: Çok ciddi bir yanıt verilecek

Trump Suriye'deki saldırı sonrası çileden çıktı
title