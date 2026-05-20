Haberler

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil Sıhhiye Köprüsü'nden alt yola düştü; 1 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil Sıhhiye Köprüsü'nden alt yola düştü; 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Çankaya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Sıhhiye Köprüsü'nden alt yola düştü. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil Sıhhiye Köprüsü'nde alt yola düştü. Sürücünün yaralandığı kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Çankaya ilçesinde meydana geldi. H.H. yönetimindeki 06 DNF 488 plakalı otomobil, Kızılay bölgesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü'nde kontrolden çıktı. H.H.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra köprüden Atatürk Bulvarı üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilden yaralı çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımı ile kaldırılırken, kaza nedeniyle yol kısa süreli ulaşıma kapalı kaldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Sürpriz telefon görüşmesi! Trump: Erdoğan çok iyi bir müttefik

Trump'tan dikkat çeken Erdoğan açıklaması
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor'da Sercan ile baş başa yakalanan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı

Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor!
Yüksel Yıldırım, satın alması için kendisine teklif edilen kulübü açıkladı

Satın alması için kendisine teklif edilen kulübün ismini verdi

Trump: Sert bir şekilde vurabiliriz

Trump yine tehditleri sıraladı: Gidip bu işi bitirecek miyiz, yoksa...
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin 'sınır dışı edilmesi' talimatı verdi

Skandal görüntülerin ardından Netanyahu talimatı verdi
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı

Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak