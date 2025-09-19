Haberler

Çankaya'da Bir Restoranda Yangın Çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bulunan işletmenin mutfak kısmında meydana geldi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir restoranda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gaziosmanpaşa Mahallesi Nenehatun Caddesi'nde bir restoranın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
