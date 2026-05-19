Çankaya’da 19 Mayıs Coşkusu: Başkan Güner’den Gençlere Vurgu

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yöneticileri, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Çankaya Belediyesi Gençlik Bandosu konser verdi. Hoytur Halk Dansları Topluluğu'nun sahnelediği gösteriler de katılımcılardan ilgi gördü.

Güner buradaki konuşmasında, Atatürk'ün bu mirası gençlere emanet ettiğini ifade ederek "Cumhuriyet genç kadrolarla inşa edilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hem genç bir subay olarak başlattığı mücadeleyi hem de genç bir kadroyla, Cumhuriyet'in genç devrimcileriyle yürüttü. Bu süreçte Reşit Galip, Mahmut Esat Bozkurt gibi sivil ve askeri Cumhuriyet kadroları bağımsızlık mücadelesi ve devrimlerin inşasında önemli rol oynamıştır. Elde edilen bu mücadele ve kazanılan zaferler yine gençlere emanet edildi. Koşullar bundan 100 yıl öncesinden daha zor değil. İşgal altında, yokluk ve hastalıklar içindeki bir milletin küllerinden yeniden ayağa kalkabildiğini gösteren bu gelenek, bize bugün de mücadele etmeyi ve başarmayı öğütlüyor. Gençlik var oldukça bu mücadele var olacak. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, hangi kuşatma ile karşı karşıya olursak olalım mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

Güner, daha sonra CHP Çankaya İlçe Başkanlığı'nın Kızılay Zafer Anıtında düzenlediği çelenk bırakma törenine katıldı.

