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Çankaya Belediyesi kütüphaneleri 5 Ekim'den itibaren 09.00-20.00 arası açık olacak

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Çankaya Belediyesi kütüphaneleri 5 Ekim'den itibaren 09.00-20.00 arası açık olacak
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Çankaya Belediyesi bünyesindeki 11 noktadaki kütüphaneler, üniversitelerin açılmasıyla çalışma saatlerini güncelledi. 5 Ekim'den itibaren hafta içi 09.00-20.00 arası hizmet verecek kütüphaneler, öğrenci ve araştırmacılara daha uzun süre açık olacak.

ÇANKAYA Belediyesi kütüphaneleri, üniversitelerin açılmaya başlamasıyla saatlerini güncelledi. Kütüphaneler, 5 Ekim tarihinden itibaren hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Çankaya Belediyesi bünyesinde 11 farklı noktada hizmet veren kütüphanelerin çalışma gün ve saatleri, 5 Ekim Pazartesi itibariyle daha uzun süreli saatlerde açık olacak. Öğrencilerin, araştırmacıların ve kitap tutkunlarının kullanımına sunulan kütüphaneler, hafta içi 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Düzenlemeyle bazı kütüphaneler hafta içi her gün ve cumartesi günleri 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Bu kapsamda Cebeci Çankaya Evi Sevgi Soysal Kütüphanesi, Çayyolu Çankaya Evi Prof. Dr. Muammer Aksoy Kütüphanesi, Yıldız Çankaya Evi Kemal Baytaş Kütüphanesi ve 100. Yıl Çankaya Evi İrem Kütük Kütüphanesi hafta sonu da kullanıcılarını ağırlayacak.

HAFTA İÇİ HER GÜN AÇIK KÜTÜPHANELER

Hafta içi her gün 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek kütüphaneler ise şöyle;

Dilekler Çankaya Evi-Halide Edip Adıvar Kütüphanesi,

Karapınar Çankaya Evi-Adalet Ağaoğlu Kütüphanesi,

Kırkkonaklar Çankaya Evi-Prof. Dr. Nermin Abadan Unat Kütüphanesi,

Nazım Hikmet Çankaya Evi-Nazım Hikmet Kütüphanesi,

Sokullu Çankaya Evi-Ahmet Arif Kütüphanesi,

Zübeyde Hanım Çankaya Evi-Prof. Dr. Bahriye Üçok Kütüphanesi,

Yaşar Kemal Kültür Merkezi-Yaşar Kemal Kütüphanesi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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