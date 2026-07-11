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Çankaya Belediyesi'ne operasyon; 30 gözaltı

Çankaya Belediyesi'ne operasyon; 30 gözaltı
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Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KKTC seyahatinden dönerken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 30'a yükseldi.

HÜSEYİN CAN GÜNER GÖZALTINA ALINDI

Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, KKTC seyahatinden döndüğü sırada Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı. Güner'in yakalanması ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 30 oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı

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Haberler.com
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