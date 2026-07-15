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Çankaya Belediye Başkanı Güner ve 23 kişi tutuklandı

Çankaya Belediye Başkanı Güner ve 23 kişi tutuklandı
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Çankaya Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Başkan Hüseyin Can Güner'in de aralarında olduğu 24 şüpheli tutuklandı, 6 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ÇANKAYA Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışma kapsamında; Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında olduğu 30 şüpheli, 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme' ve 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 6 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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