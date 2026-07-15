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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevinden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, suç örgütü kurma, rüşvet ve ihale fesadı soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici olarak görevden uzaklaştırdı.

İçişleri Bakanlığınca, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Güner hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet almak", "kamu kurum ve kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü hatırlatıldı.

Güner'in Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile bugün tutuklandığına değinilen açıklamada, "Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
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