Haberler

Çankaya Belediye Başkanı Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'suç örgütü', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 31 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli adliyeye getirildi.

Gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 31 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin tamamı soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç örgütü", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alınırken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Ankara'ya dönen Güner de Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Neriman Senanur Torun
ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı

9 yıl sonra! ABD'deki Reza Zarrab davasında nihai karar açıklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nihat Kahveci gözaltına alındı

Nihat Kahveci gözaltına alındı
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın
Şanlıurfa'da hastanede hemşire kılığında bebek kaçırma girişimi: 1 gözaltı

Yenidoğan servisinde filmleri aratmayan olay! Hemşire kılığında geldi
İran eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, Hamaney'i anma programında görüntülendi

"Ev hapsinde" denen eski cumhurbaşkanı anma töreninde ortaya çıktı
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım

İşte Haluk Levent'in milyonlarca liralık bahis oynadığı takım
Türkiye'ye 1,5 milyar dolarlık tazminat cezası! Bakan Bayraktar'dan açıklama var

Türkiye'ye milyonlarca dolarlık ceza! Beklenen açıklama geldi